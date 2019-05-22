СЕГОДНЯ 14:20 2019-05-22T14:32:50+03:00

Рада отказалась рассматривать законопроект об изменениях в закон о выборах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Верховная рада Украины отказалась рассматривать внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины». За соответствующее решение проголосовали только 92 депутата из 226 необходимых для принятия решения.

"Жаль, но мы не смогли ни один из законопроектов включить в повестку дня", - заявил спикер парламента Андрей Парубий в среду, 22 мая, по результатам соответствующих голосований и закрыл заседание.

Кроме того, в электронной базе парламента, где размещена данный проект закона, появилась отметка: «Отклонено и снято с рассмотрения».

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Зеленский во время своей инаугурации заявил, что распускает украинский парламент 8-го созыва. Накануне, 21 мая, он подписал соответствующий указ. Кроме того, им президент назначил проведение досрочных выборов в стране, которые пройдут 21 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU