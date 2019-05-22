Сирийские войска отразили три атаки террористов за утро

СЕГОДНЯ 16:04 2019-05-22T16:04:13+03:00

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В среду, 22 мая, войска Сирии отразили три атаки террористов в районе Идлиба. По данным Минобороны РФ в нападении принимали участие около 500 боевиков. Из вооружения у них имелось семь танков, две машины груженные взрывчаткой, около 30 пикапов с пулеметами, которыми управляли смертники.

Вместе с тем террористы попытались прорвать оборону правительственных войск со стороны населенного пункта Сахрия. В этой операции участвовало около 200 боевиков, четыре пикапа и четыре БМП.

"Данные атаки террористов отбиты. Правительственные силы удерживают занимаемые позиции", - сообщили в министерстве.

Также в этот день был осуществлен запуск 17 реактивных систем залпового огня из зоны деэскалации Идлиб в направлении российской авиабазы Хмеймим. Половина из них были перехвачены дежурными силами ПВО. Боестолкновения продолжаются с вечера 21 мая.

Отметим, сейчас США обвиняет правительственные войска в применении химического оружия. Госдеп собирает доказательства по этому делу.

ИСТОЧНИК KP.RU