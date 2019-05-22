Госдеп: правительственные войска Сирии могли 19 мая применить химоружие

СЕГОДНЯ 08:15 2019-05-22T08:15:12+03:00

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус утверждает, что утром в воскресенье, 19 мая, сирийские правительственные войска могли применить химическое оружие на северо-западе Сирии.

"Соединенные Штаты продолжают внимательно следить за военными операциями режима [сирийского президента Башара] Асада на северо-западе Сирии, включая признаки любого нового применения химического оружия режимом, - цитирует ТАСС текст его письменного заявления. - К сожалению, мы по-прежнему фиксируем признаки того, что режим Асада, возможно, возобновляет применение химического оружия, включая предполагаемую атаку с использованием хлора на северо-западе Сирии утром 19 мая 2019 года".

Морган Ортэгус отметил, что Вашингтон продолжает собирать информацию по данному вопросу. При этом он отметил, что если правительственные войска действительно используют химическое оружие, то реакция США и союзников будет «быстрой и адекватной».

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, это уже не первое обвинение в использовании химического оружия, которое выдвигает коалиция, в отношении правительственных сил. Один из самых громких случаев был год назад, когда «Белые каски» распространили видео якобы с последствиями применения отравляющего вещества в сирийском городе Дума.

Однако, отвечающий за освещение событий в Сирии продюсер британской вещательной корпорации ВВС Риам Далати позже подтвердил, что страшные кадры «химатаки» были постановочными. Также военкор «КП» проехал по cирийскому городу Думе и нашел доказательство инсценировки химической атаки - здорового мальчика с нашумевшего видео боевиков.

ИСТОЧНИК KP.RU