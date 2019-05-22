2019-05-22T08:15:12+03:00
Политика

Госдеп: правительственные войска Сирии могли 19 мая применить химоружие

США собирают информацию об этом инциденте
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Госдеп утверждает, что правительственные войска Сирии могли применить 19 мая химоружиеГосдеп утверждает, что правительственные войска Сирии могли применить 19 мая химоружиеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус утверждает, что утром в воскресенье, 19 мая, сирийские правительственные войска могли применить химическое оружие на северо-западе Сирии.

"Соединенные Штаты продолжают внимательно следить за военными операциями режима [сирийского президента Башара] Асада на северо-западе Сирии, включая признаки любого нового применения химического оружия режимом, - цитирует ТАСС текст его письменного заявления. - К сожалению, мы по-прежнему фиксируем признаки того, что режим Асада, возможно, возобновляет применение химического оружия, включая предполагаемую атаку с использованием хлора на северо-западе Сирии утром 19 мая 2019 года".

Морган Ортэгус отметил, что Вашингтон продолжает собирать информацию по данному вопросу. При этом он отметил, что если правительственные войска действительно используют химическое оружие, то реакция США и союзников будет «быстрой и адекватной».

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, это уже не первое обвинение в использовании химического оружия, которое выдвигает коалиция, в отношении правительственных сил. Один из самых громких случаев был год назад, когда «Белые каски» распространили видео якобы с последствиями применения отравляющего вещества в сирийском городе Дума.

Однако, отвечающий за освещение событий в Сирии продюсер британской вещательной корпорации ВВС Риам Далати позже подтвердил, что страшные кадры «химатаки» были постановочными. Также военкор «КП» проехал по cирийскому городу Думе и нашел доказательство инсценировки химической атаки - здорового мальчика с нашумевшего видео боевиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В России могут упросить досмотр инвалидов в аэропортах
В Подмосковье в такси у пассажира изъяли сумку с оружием
Почти все аудитории для ЕГЭ оснастят камерами
Центробанк хочет запретить купюры из «банка приколов»
Появилось видео ликвидации боевиков под Владимиром, которые планировали теракт
Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta
Россия вошла в топ-5 самых упоминаемых в связи с "Евровидением" стран
Глава Минздрава Украины призвала ООН исключить Россию из Совбеза ООН
Погода в Москве на 22 мая 2019 года: ожидается небольшой дождь
Роскомнадзор направит в Instagram запрос по утечке данных 49 млн пользователей
Daily Express назвала рекордные закупки золота Россией "плохим знаком"
Двух боевиков ликвидировали в ходе операции во Владимирской области
Забравшийся на Эйфелеву башню мужчина оказался русским
В США прошли марши против запретов на аборты
Трамп 5 июня посетит Ирландию