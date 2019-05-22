Под санкции США может попасть еще одна китайская компания

СЕГОДНЯ 16:42 2019-05-22T16:42:02+03:00

По мнению Вашингтона, не только Huawei несет угрозу национальной безопасности страны

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В черный список Минторга США в скором будущем может попасть еще одна китайская компания - Hikvision. Предприятие является крупнейшим производителем систем видеонаблюдения. Видеосистемы Hikvision умеют отслеживать передвижения людей по их походке, телесным параметрам и чертам лица.

Компания, может присоединиться к Huawei, по той же причине: угроза национальной безопасности государства. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники.

Напомним, Минторг США внесет Huawei и связанные с ней компании в черный список. В заявлении Минторга поясняется, что решение было принято при поддержке президента США на основании информации, которая свидетельствует о том, что компания "вовлечена в деятельность, противоречащую национальной безопасности США и внешнеполитическим интересам".

"Это будет препятствовать использованию американских технологий иностранными компаниями в целях, которые могут потенциально подорвать национальную безопасность или внешнеполитические интересы США", - заявил министр торговли США Уилбур Росс.

ИСТОЧНИК KP.RU