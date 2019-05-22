2019-05-22T17:12:01+03:00
Политика

Мосгорсуд оставил украинских моряков под стражей

Апелляция не помогла задержанным изменить меру пресечения
Григорий ЛЕОРДА
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Комендор-сигнальщик, матрос катера «Никополь» Сергей Цыбизов. Фото: ФСБ РоссииКомендор-сигнальщик, матрос катера «Никополь» Сергей Цыбизов. Фото: ФСБ России
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Мосгорсуд отклонил апелляцию восьмерых украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ в Керченском проливе. Такое решение было вынесено в среду, 22 мая.

Напомним, задержанные находятся в России с 25 ноября. В тот день пять кораблей, включая рейдовый буксир и катера, стали с двух сторон из Черного и Азовского морей на всех парах прорывались к российскому Керченскому проливу. Но столкнулись с погранкораблями ФСБ. Таким образом они нарушили 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, которые "определяют право прибрежного государства на обеспечение безопасности".

По факту нарушения границы было возбуждено уголовное дело, максимальный срок наказания - до шести лет. Задержанных до разбора дела арестовали, это и пытались обжаловать моряки. Судьба экипажа сейчас в руках российского суда.

Так разворачивались события «керченского противостояния". Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Так разворачивались события «керченского противостояния".Фото: Алексей СТЕФАНОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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