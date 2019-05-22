Мосгорсуд оставил украинских моряков под стражей

СЕГОДНЯ 17:12 2019-05-22T17:12:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Мосгорсуд отклонил апелляцию восьмерых украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ в Керченском проливе. Такое решение было вынесено в среду, 22 мая.

Напомним, задержанные находятся в России с 25 ноября. В тот день пять кораблей, включая рейдовый буксир и катера, стали с двух сторон из Черного и Азовского морей на всех парах прорывались к российскому Керченскому проливу. Но столкнулись с погранкораблями ФСБ. Таким образом они нарушили 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, которые "определяют право прибрежного государства на обеспечение безопасности".

По факту нарушения границы было возбуждено уголовное дело, максимальный срок наказания - до шести лет. Задержанных до разбора дела арестовали, это и пытались обжаловать моряки. Судьба экипажа сейчас в руках российского суда.

Так разворачивались события «керченского противостояния".Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинских моряков будут судить за нарушение границы

Наш спецкор Александр Коц отвечает на 10 наивных вопросов о «керченском противостоянии» [видео]

Украинские моряки рассказали, что шли на провокацию намеренно

ФСБ рассказало подробности задержания военных кораблей Украины и детали допроса их экипажей [видео]

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/679351" frameborder="0"></iframe> Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

ИСТОЧНИК KP.RU