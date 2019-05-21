2019-05-21T15:32:42+03:00
Политика

На Украине начали расследование о причастности Порошенко к госизмене и захвате власти

Заявления о преступлениях подал замглава администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Петр ПорошенкоПетр ПорошенкоФото: REUTERS
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Во вторник, 21 мая, в отношении экс-президента Незалежной Петра Порошенко Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование по факту возможной государственной измены и действий, направленных на насильственное изменение, свержение конституционного строя или захват власти.

«Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований 21 мая по заявлению Портнова А.В. внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении служебными лицами, которые занимают особо ответственное положение в органах государственной власти Украины, уголовных преступлений (...) Начато досудебное расследование», - говорится на сайте ГБР.

В заявлениях о преступлении, направленном бывшим замглавой администрации экс-президента Виктора Януковича Андреем Портновым, речь идет о провокациях в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Напомним, тогда три корабля украинских ВМС нарушили госграницу России и на протяжении нескольких часов не реагировали на требования российских властей.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о возможности посадки Порошенко в тюрьму и возможных чистках элит на Украине

ИСТОЧНИК KP.RU

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