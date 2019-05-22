Коломойский поздравил Зеленского с инаугурацией по SMS

СЕГОДНЯ 17:40 2019-05-22T17:40:07+03:00

Олигарх решил не встречаться с новым президентом Украины лично, чтобы избежать общения с журналистами

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Бизнесмен Игорь Коломойский не смог лично поздравить Владимира Зеленского со вступлением в должность президента Украины, но сделал это с помощью SMS. Олигарх пояснил, что не хотел отвечать на вопросы журналистов, а потому отказался от встречи с главой государства.

"Ну какой смысл? Сразу большое количество журналистов, много ненужных вопросов. И это только ради того, чтобы потом объяснять, что я по-человечески хотел поздравить", - сказал Коломойский в интервью "Украинской правде".

Напомним, что раньше Зеленский был его партнером по бизнесу, а сейчас олигарха называют спонсором избирательной кампании победившего на выборах кандидата.

Сайт kp.ru писал о том, что Коломойский активно дает советы новому президенту. Так, например, недавно он рекомендовал ему оставить в правительстве министра внутренних дел Арсена Авакова, который публично отказался поддерживать тогда еще действующего украинского лидера Петра Порошенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/710390" frameborder="0"></iframe> Речь Владимира Зеленского на инаугурации: новый президент Украины пообещал вернуть Донбасс.Зеленский потребовал не вешать его портреты в кабинетах. И раздал ещё много всяких обещаний на церемонии инаугурации. Но сможет ли новый президент Украины сделать так, чтобы граждане его страны «не плакали»?

ИСТОЧНИК KP.RU