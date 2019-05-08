Коломойский начал формировать правительство Зеленского

Один из главных вопросов, которые предстоит решать в ближайшее время избранному президентом Украины Владимиру Зеленскому – формирование своего правительства. Многие предсказывали, что, с учетом достаточно сложной процедуры утверждения премьера и министров, на Зеленского будет оказываться давление, и ему придется лавировать между интересами разных группировок во власти и бизнесе. И, похоже, что эти многие не были неправы.

Игорь Коломойский, один из самых значимых олигархов, пообещавший появиться на Незалежной после инаугурации Зеленского, не выдержал и публично принял участие в процессе перезагрузки Кабинета министров, дав Зеленскому публичный совет по кандидатуре «правильного» министра из прежнего состава правительства. Он порекомендовал Зеленскому оставит в новом правительстве Арсена Авакова, занявшего после майдана пост главы Министерства внутренних дел и сумевшего удержаться в этом кресле вплоть до сегодня.

- Я считаю, что это самый удачный и профессиональный министр за последние пять лет. И наименее скандальный. Я считаю, он должен остаться в правительстве, - отозвался Коломойский об Авакове и пояснил причину такого взгляда. - Он стабилизирующий фактор. Чтобы в стране ни происходило, он является фундаментом.

Ну, насчет нескандальности главы МВД олигарх малость преувеличил. Все помнят (помнят ли на Украине?) один из первых скандалов, связанных с закупкой специальных рюкзаков сыном Авакова для нужд армии. А был еще скандал с бронежилетами, которые оказались совсем и не броне-, а защитной экипировкой для игры в пейнтбол. И ничего удивительного в том, что они протыкались карандашом, на самом деле не было.

Конечно, конечно, никакого скандала не было и на совещании правительства с участием Порошенко, где Аваков произнес свою самую знаменитую фразу, передразнив начавшего запинаться и заикаться от волнения Саакашвили: «Бе-бе-бе-бе!» После чего они устроили увлекательную демократическую традицию швыряния в оппонента стаканов с водой. Так, что бедному Климкину, сидевшему за Аваковым, осталось только обтекать. Причем, в прямом смысле слова.

Впрочем, перед новым президентом у Авакова действительно есть одна и очень весомая заслуга. Он открыто отказался поддерживать Порошенко на выборах президента в нынешнем году и не позволил сделать это ни одному региональному управлению МВД, хотя те и испытывали давление и из Киева, и от местных глав администраций. И теперь Зеленский ему должен. Вместе с Коломойским. А долги надо возвращать. И олигарх это прекрасно понимает. Тем более, что доказавший свою надежность персонаж еще пригодится. Так что Авакова можно поздравить не только с тем, что он вошел уже в короткий шорт-лист претендентов на министерские должности, но и с вероятным повышением. И под его началом по-прежнему останутся, как минимум, радикальные националистические вооруженные формирования, многие из которых, не забываем, запрещены в РФ решениями судов.

Кстати, Коломойский вдруг в том же интервью, в котором усиленно «рекомендовал» Авакова, почему-то решил оспорить свой статус олигарха. И начал демонстративно «скромничать», заявив, что сам себя классическим олигархом не считает.

- Я объективно не олигарх. Если брать медиа, и возможности влияния медиа, то да, олигарх. Но в классической формуле… я не олигарх, - заявил он и уточнил, что не может считать себя таковым, потому что «не влияет на решения власти». – У меня нет власти. Исполнительной власти, прежде всего.

Каков скромняга! Переводит стрелки на Порошенко и Ахметова, объясняя, что вот они-то и есть настоящие олигархи, а он тут так, сбоку присел, «трамвай ждет». Но при этом фактически дает указание относительно персонального состава нового правительства. А еще успокаивает украинских и иностранных бизнесменов, работающих на Незалежной.

- Я не собираюсь быть инициатором никакого передела. Ни реприватизации, ни национализации, ни экспроприации. Я не считаю, что это нужно. Я считаю, что сегодня нужно думать, как увеличить ВВП, - успокоил он все в том же интервью.

Господин соврамши, Игорь Валерьевич, вы где лжете? Где говорите, что влияния на власть не имеете? Или где обещаете не устраивать передел после смены власти?

Для Зеленского, которому, судя по такого рода заявлениям, уготовано амплуа скромной ширмочки в углу, вытаскиваемую по мере надобности, и для самой Украины, похоже, все самое интересное только начинается.