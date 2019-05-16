Олег Царев: Коломойский не чувствует, что Зеленский полностью подконтролен ему

Один из самых богатых и влиятельных людей незалежной, которого эксперты называли спонсором компании Владимира Зеленского, Игорь Коломойский с 2017-го года из-за проблем между ним и Порошенко жил сначала в Женеве, потом перебрался в Израиль. К миллиардеру имелись претензии уголовного характера у ФБР. В руководстве МВФ смотрели на украинского олигарха косо. И вот он покинул Землю обетованную, чтобы вернуться на родину. Зачем? Об этом мы говорим с известным политиком Олегом Царевым, который не только работал в Раде, но и сталкивался с Коломойским в бизнес-сфере...

- В ночь на четверг Коломойский прилетел на Украину из Израиля — почему рискнул?

- Этот человек - боец. И считает, что он заслужил. Отфинансировал всю компанию и привел президента к власти. Сформировал анти-порошенковское лобби и ту группу политиков, которая сейчас формирует властные структуры внутри Украины. Коломойский считал и считает, что имеет все права воспользоваться плодами победы..

- Международный Валютный Фонд— противник Коломойского, а Украина (читай Зеленский) - должна отдавать МВФ долги. И как быть с этим противоречием?

- Да, года за два до национализации крупнейшего в стране «Приватбанка», принадлежавшего Коломойскому, были посчитаны бизнес-планы — сколько будет стоить его национализация. У представителей МВФ был однозначный вердикт — проще один раз заплатить за национализацию «Приватбанка», чем платить ему пожизненную ренту за содержание этого банка. Он постоянно требовал рефинансирования этого банка, самого большого по депозитам — под угрозой банкротства «Привата» и обрушения всей финансовой системы страны.

- Коломойский требует по суду компенсировать ему 2 млрд за «отжатие» прежними украинскими властями его банка - сможет получить?

- Сейчас Коломойский не очень уверенно себя чувствует. Был бы в себе полностью уверен — не заказывал бы статьи в украинских и российских СМИ и передачи на ряде каналов двух стран, чтобы напоминать всему миру, что он имеет прямое отношение к Зеленскому. И не торопился бы так в Украину, если б чувствовал, что Зеленский ему полностью подконтролен и станет действовать так, как скажет он, Коломойский.

Сейчас идет спор о том, кто станет главой администрации президента Украины. Если Коломойский «продавит» Андрея Богдана - который одновременно и адвокат олигарха, и юридический советник штаба Зеленского — то Коломойский вправе будет считать, что сохранил какие-то ресурсы для влияния на президента. Если Коломойский протолкнет решение, чтобы на месте остались генпрокурор Луценко и глава МВД Аваков — то через них он тоже сможет пытаться влиять на ситуацию в стране и на Зеленского.

- Но Зеленский сразу после второго тура заявил, что Луценко не останется генпрокурором?

- Коломойский многократно заявлял, что Луценко - хороший парень. Сейчас идет война внутри команды Зеленского (а ее часть составляет команда Коломойского) . В частности, Коломойский попросил о том, чтобы генпрокурор организовал уголовное дело на Данилюка, советника Зеленского по экономике и международным делам. Луценко это сделал. С одной стороны, он много раз говорил о желании работать с Зеленским и возбуждал уголовные дела на окружение Порошенко. А с другой стороны - вот такой ход против члена команды избранного президента.

- Подковерная борьба вокруг и около Зеленского продолжается?

- Да, и Коломойский — активный ее участник. Значит, ему надо быть на месте событий. Однозначно сказать, какая из сторон сейчас выиграет, сказать сложно. Не будь у Коломойского никаких надежд на то, что он отстоит свои интересы — он бы тихо отошел в сторону.

- Вы говорили, что в штабе Зеленского работали представители штаба Трампа — начиная с марта 2019-го. Но они же на дух не переносят Коломойского?

- Никаких личных отношений, симпатий-антипатий. Даже не будь Коломойский рейдером и коррупционером — вопрос в уровне реального влияния. Кто будет влиять на Украину , кто будет грабить страну, кто в этом увлекательном процесс станет играть первую скрипку. Страна ведь не такая большая и ресурсов не так уж много — на всех не захватит. Кто это будет — Коломойский с командой «своих» олигархов или представители команды Трампа. Кстати, Коломойский сейчас заинтересован в ослаблении Зеленского — чтобы новый президент больше нуждался в некогда опальном олигархе. В нем, и в голосах, которые команда олигархов сможет получить в новом парламенте. Чтобы Зеленский все время был от них зависим. А американцы больше заинтересованы в сильном президенте Зеленском. Который ни с кем из местных олигархов не должен согласовывать свою позицию и решения.

- Пока не очевидно, кто тут одержит верх?

- Пока непонятно.

- Маятник качнется в ближайшие месяц-два?

- То, что конфликт выйдет наружу - я об этом говорил давно и подробно. Он вылез наружу, когда Рудольф Джулиани отказался прилететь в Киев, назвав фамилию Коломойского, это стало показателем — ситуация дошла до ручки. Джулиани вообще-то не хотел называть эту фамилию, но именно это было настоящей причиной, почему советник президента США не прилетел.

- Инаугурация пройдет в сроки, которые позволят Зеленскому распустить Раду — 20 мая.

- Тимошенко просчитала, что для нее выгоднее будут именно досрочные выборы. Однозначно это выгодно для Порошенко — чтобы он там ни говорил — чтобы успеть сохранить достаточное количество голосов своего блока в парламенте. Договоренности были достигнуты...