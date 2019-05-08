2019-05-08T08:37:44+03:00
Политика

Коломойский посоветовал Зеленскому оставить при себе одного министра

Речь идет о главе МВД Украины Арсене Авакове, который, по мнению бизнесмена, является "фундаментом" правительства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МВД Украины Арсен АваковГлава МВД Украины Арсен АваковФото: ТАСС
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Бизнесмен Игорь Коломойский считает, что из всех членов действующего правительства Украины лишь один достоин перейти на новый этап вместе с избранным главой государства Владимиром Зеленским. Речь идет о министре внутренних дел страны Арсене Авакове, который, по мнению опального олигарха, является настоящим "фундаментом".

"Я считаю, что это самый удачный и профессиональный министр за последние пять лет. И наименее скандальный. Я считаю, он должен остаться. Он стабилизирующий фактор, что бы в стране ни происходило", - сказал предприниматель.

При этом в качестве одного из главных достижений Авакова Коломойский назвал реформу МВД. Остальные же члены кабмина, по убеждению олигарха, не заслуживают положительных отзывов, передает Bihus.info.

Напомним, что в ближайший месяц новым президентом Украины станет Владимир Зеленский. Такое решение граждане страны приняли в ходе второго тура выборов 21 апреля 2019 года.

Сайт kp.ru писал о том, что Коломойский во многом помог Зеленскому добиться таких успехов, а потому готов и дальше помогать ему советами.

Мардан: «Победа» Зеленского — месть от Коломойского Порошенко.Роман ГОЛОВАНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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