Коломойский посоветовал Зеленскому оставить при себе одного министра
Бизнесмен Игорь Коломойский считает, что из всех членов действующего правительства Украины лишь один достоин перейти на новый этап вместе с избранным главой государства Владимиром Зеленским. Речь идет о министре внутренних дел страны Арсене Авакове, который, по мнению опального олигарха, является настоящим "фундаментом".
"Я считаю, что это самый удачный и профессиональный министр за последние пять лет. И наименее скандальный. Я считаю, он должен остаться. Он стабилизирующий фактор, что бы в стране ни происходило", - сказал предприниматель.
При этом в качестве одного из главных достижений Авакова Коломойский назвал реформу МВД. Остальные же члены кабмина, по убеждению олигарха, не заслуживают положительных отзывов, передает Bihus.info.
Напомним, что в ближайший месяц новым президентом Украины станет Владимир Зеленский. Такое решение граждане страны приняли в ходе второго тура выборов 21 апреля 2019 года.
Сайт kp.ru писал о том, что Коломойский во многом помог Зеленскому добиться таких успехов, а потому готов и дальше помогать ему советами.
Мардан: «Победа» Зеленского — месть от Коломойского Порошенко.Роман ГОЛОВАНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU
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