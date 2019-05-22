Более 36 тысяч человек подписали петицию об отстранении Исландии от Евровидения

СЕГОДНЯ 17:54 2019-05-22T17:54:37+03:00

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Подняв палестинские флаги во время прямого эфира, группа Hatari, представляющая Исландию на «Евровидение-2019», проявила крайнее неуважение к принимающей стране – Израилю и поэтому должна быть отстранена от музыкального конкурса. Соответствующие требование на сайте Change.org подписали уже 36,5 тысячи человек.

«После прекрасной ночи, посвященной преодолению различий и объединению в музыке, группа, которая представляла Исландию, проявила большое неуважение к атмосфере и принимающей стране, подняв палестинские флаги во время прямого эфира. После такого ужасного проявления неуважения к Израилю мы ... просим, чтобы Исландия была лишена права участвовать в "Евровидении" в следующем году», - говорится в петиции.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в ходе трансляции финала «Евровидения-2019», который прошел в Израиле, растяжки с изображением флага частично признанного государства и надписями «Палестина» продемонстрировала группа Hatari. Палестинский флаг дважды попал в кадр.

ИСТОЧНИК KP.RU