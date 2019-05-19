В ходе трансляции "Евровидения" в эфир дважды попал флаг Палестины

СЕГОДНЯ 10:15 2019-05-19T10:15:22+03:00

Сначала флаг попал в кадр в ходе номера Мадонны, затем его подняли участники конкурса из Исландии

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В ходе трансляции финала "Евровидения-2019", который прошел в Израиле, в кадр дважды попал флаг Палестины. Об этом в воскресенье, 20 мая, сообщает издание Jerusalem Post.

Первый раз это произошло в ходе выступления Мадонны, которая принимала участие в конкурсе в качестве приглашенного гостя. Во время исполнения композиции Future двое танцоров повернулись спинами к зрителям. На спине у одного из них был флаг Израиля, у другого - флаг Палестины.

Спустя некоторое время представлявшая Исландию группа Hatari продемонстрировала две растяжки с изображением флага частично признанного государства и надписями "Палестина".

Использование флага Палестины осудил Европейский вещательный союз. "Песенный конкурс "Евровидение" является неполитическим событием, и это прямо противоречит правилам конкурса. Баннеры были быстро удалены, последствия этих действия будут обсуждаться консультативной группой (исполнительного совета конкурса) по завершении конкурса", - заявили в союзе.

Финал конкурса "Евровидение-2019" состоялся в пятницу, 18 мая. Победителем стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней "Arcade". Россиянин Сергей Лазарев занял третье место.

ИСТОЧНИК KP.RU