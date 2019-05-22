Итальянский модный дом Prada откажется от натурального меха

СЕГОДНЯ 22:32 2019-05-22T22:32:26+03:00

Бренд будет использовать в своих коллекциях лишь альтернативные материалы

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Итальянский модный дом Prada откажется от использования натурального меха при изготовлении одежды и аксессуаров. Новое правило начнет действовать с момента выпуска женской коллекции весна/лето 2020.

"Исследования и разработка альтернативных материалов позволят нашей марке достичь новых горизонтов креативности", - прокомментировала решение наследница и глава дома Миучча Прада.

Она подчеркнула, что сейчас крайне важно следовать инновационным технологиям и соблюдать "ценности социальной коллекции". Именно этим путем и старается идти команда модного дома.

Старые коллекции Prada с использованием меха животных будут доступны для покупки до тех пор, пока все изделия не раскупят. Снимать их с продажи не планируется, уточняет агентство ANSA,

Сайт kp.ru писал о том, что ранее от использования натурального меха при производстве одежды уже отказались такие бренды, как Armani, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren, Gucci, Michael Kors, Jimmy Choo. Versace и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU