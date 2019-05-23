2019-05-23T03:59:45+03:00
Политика

Террористы нанесли удар по электростанции в Сирии с помощью беспилотников

Атаке дронов подверглась станция в провинции Хама
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Боевики нанесли удар по электростанции в провинции ХамаБоевики нанесли удар по электростанции в провинции ХамаФото: REUTERS
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В среду, 22 мая, террористы с помощью беспилотника атаковали электростанцию в сирийской провинции Хама, сообщает государственное информационное агентство SANA.

По его данным, атаке дронов подверглась теплоэлектростанция, расположенная в населенном пункте Зара, ее оборудованию нанесен значительный ущерб, станция выведена из строя. Отмечается, что пострадавшая ТЭЦ обеспечивала электричеством пять провинций на севере и северо-западе Сирии.

Кроме того, как утверждают местные СМИ, правительственная армия САР сбила в окрестностях аэропорта города Хама беспилотный летательный аппарат, запущенный боевиками «Джебхат ан-Нусры» (запрещенная в России террористическая группировка).

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, утром в среду войска Сирии отразили три атаки террористов в районе Идлиба, в нападении принимали участие около 500 боевиков, которые задействовали семь танков, две груженные взрывчаткой машины и около 30 управляемых смертниками пикапов с пулеметами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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