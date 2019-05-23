Погода в Москве на 23 мая 2019 года: ожидается гроза и сильный ветер
Погода в Москве на 23 мая 2019 года будет облачной с прояснениями. Ожидается выпадение осадков в виде дождя, а также грозы.
Температура воздуха днем будет держаться в пределах 21..23 градусов тепла. В ночные часы столики термометров могут опуститься до 9..11 градусов.
Ветер западного направления движения разовьет скорость 5-10 метров в секунду. При этом во время грозы потоки могут ускориться до 12-17 м/с, передает сайт Гидрометцентра России. Атмосферное давление несколько пониженное - 739 миллиметров ртутного столба.
Сайт kp.ru писал о том, что с потеплением на Москве-реке пустили в движение 10 разноцветных речных трамвайчиков. Они будут ходить ежедневно до октября. Стоимость поездки составляет 600 рублей для взрослых и 400 — для детей. Маршрут пролегает от гостиницы "Украина" до Новоспасского моста.
ИСТОЧНИК KP.RU
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