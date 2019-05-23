2019-05-23T07:29:26+03:00
Политика

В США выпустили монету с победителями во Второй мировой войне без СССР

На оборотной стороне сувенирной продукции изображены флаги лишь трех стран - Соединенных Штатов, Великобритании и Франции
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В США вновь попытались переписать историюВ США вновь попытались переписать историюФото: EAST NEWS
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Американская частная компания Bradford Exchange отчеканила юбилейную монету к 75-летию с момента окончания Второй мировой войны. На сувенирной продукции представлены флаги и даты ключевых побед союзников, среди которых почему-то нет главного победителя - СССР.

На лицевой стороне покрытой золотом монеты изображены 33-й президент США Гарри Трумэн и генерал армии Дуайт Эйзенхауэр. На реверсе же выбиты цветные флаги Соединенных Штатов, Великобритании и Франции в цвете. На сайте американской компании монета представлена, как "впечатляющий патриотический подарок".

На монете отсутствует флаг СССР, разгромившего большую часть фашистов. Фото: www.bradfordexchange.com

На монете отсутствует флаг СССР, разгромившего большую часть фашистов. Фото: www.bradfordexchange.com

"Это мы победили во Второй мировой, это наши деды перемололи 70% фашистской армии и взяли Берлин. А "союзники" - помогали. С опозданием, хитростью, коммерческим интересом, ну — Бог им судья. Монетки их — фальшивые (с точки зрения истории — уж точно). Гроша не стоят", - заметил в своей колонке обозреватель "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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