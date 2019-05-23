Тигран Худавердян назначен управляющим директором "Яндекса"
Новым управляющим директором группы компаний "Яндекса" стал Тигран Худавердян, который до настоящего момента возглавлял объедение онлайн-сервисов заказа такси "Яндекс" и Uber. Освободившуюся должность в "Яндекс.Такси" займет Даниил Шулейко - бывший операционный директор.
"Благодаря тому, что Тигран займётся текущим руководством в должности управляющего директора, я смогу сконцентрироваться на более широких стратегических задачах", - прокомментировал назначение генеральный директор группы компаний Аркадий Волож.
Тигран Худавердян работает в "Яндексе" с апреля 2006 года. Он успел побывать руководителем сразу нескольких сервисов, включая Яндекс.Браузер и Яндекс.Навигатор, а также платформы Яндекс.Такси и объединенного с Uber бизнеса.
В конце марта 2019 года Худавердян дал интервью сайту "Комсомольская правда" и рассказал, с чем машины справляются лучше людей, и как скоро заказы такси начнут брать беспилотники.
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ИСТОЧНИК KP.RU