Тигран Худавердян назначен управляющим директором "Яндекса"

СЕГОДНЯ 08:32 2019-05-23T08:32:11+03:00

До настоящего момента он возглавлял объединенную компанию сервисов онлайн-заказа такси "Яндекс" и Uber

Изменить размер текста: A A

Новым управляющим директором группы компаний "Яндекса" стал Тигран Худавердян, который до настоящего момента возглавлял объедение онлайн-сервисов заказа такси "Яндекс" и Uber. Освободившуюся должность в "Яндекс.Такси" займет Даниил Шулейко - бывший операционный директор.

"Благодаря тому, что Тигран займётся текущим руководством в должности управляющего директора, я смогу сконцентрироваться на более широких стратегических задачах", - прокомментировал назначение генеральный директор группы компаний Аркадий Волож.

Тигран Худавердян работает в "Яндексе" с апреля 2006 года. Он успел побывать руководителем сразу нескольких сервисов, включая Яндекс.Браузер и Яндекс.Навигатор, а также платформы Яндекс.Такси и объединенного с Uber бизнеса.

В конце марта 2019 года Худавердян дал интервью сайту "Комсомольская правда" и рассказал, с чем машины справляются лучше людей, и как скоро заказы такси начнут брать беспилотники.

ИНТЕРВЬЮ

Такси будущего: «Умные» технологии вычислят лихачей и сократят дорогу домой

Какие ноу-хау внедряют онлайн-сервисы такси для безопасных поездок и снижения пробок на дорогах (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU