2019-05-23T09:28:01+03:00
Экономика

Минэк подготовит прогноз развития России до 2050 года

Это первый случай такого долгосрочного планирования
Елена АКИМОВА
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Минэкономразвития подготовит прогноз развития России до 2050 годаМинэкономразвития подготовит прогноз развития России до 2050 годаФото: Анастасия Осипова
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Минэкономразвития подготовит долгосрочный план развития России. В документе будут прописаны прогнозируемые финансовые показатели до 2050 года. Попытки просчитать данные на такой длительный срок предпринимаются впервые. Не останавливает чиновников даже то, что не всегда подтверждаются более краткосрочные прогнозы на три и пять лет.

На сегодняшний день самым длительным стал прогноз на 18 лет вперед, до 2036 года. В документе отражено, что инфляция все время будет находиться на уровне 4 процентов, после 2025 года экономика будет расти темпами по 3 процента в год, а цена на нефть будет колебаться в пределах 50-60 долларов за баррель.

Пока в ведомстве не спешат раскрывать все карты и пояснять, какие именно показатели позволят сделать расчеты. Эксперты вовсе считает, что такие прогнозы не несут никакой информативности и будут совершенно бесполезны к указанной дате. В этом уверен доцент РЭУ имени Плеханова Никита Моисеев. Специалист отмечает, что такие документы должны носить целевой характер и указывать показатели, к которым стоит стремиться стране., пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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