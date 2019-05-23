Художник-хулиган Бэнкси без приглашения поучаствовал в Венецианской биеннале
Британский уличный художник Бэнкси принял участие в в 58-й Венецианской биеннале современного искусства. Правда организаторы конкурса его туда не звали. Анонимный художник просто выставил свою картину на площади.
«Венеция в масле» - это изображение большого круизного лайнера, который прибывает в лагуну. Так художник высказался против загрязнения окружающей среды.
... и котов.Фото: REUTERS
Сайт kp.ru писал о попытках людей по всему миру рассекретить имя художника. Один британец утверждал, что ему это удалось. Он снял показавшегося ему подозрительным человека в фургоне, стоявшего недалеко от места, где появилась последняя работа граффитиста. В это время в городе обнаружили три новых работы знаменитого художника. К тому же, незнакомец якобы очень похож на Робина Каннингема – выпускника публичной школы в Бристоле, который, по одной из версий, скрывается под псевдонимом Бэнкси.
ИСТОЧНИК KP.RU