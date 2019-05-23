ЦБ выступил против запрета на микрофинансирование

СЕГОДНЯ 11:21 2019-05-23T11:21:18+03:00

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования. Заявление об этом прозвучало в четверг, 23 мая.

"Я знаю, что где-то обсуждалось, что надо запретить микрофинансирование. На наш взгляд, запрещать это ни в коем случае нельзя, потому что люди тогда попадут в руки нелегальных, "черных" кредиторов", - сказала Набиуллина.

Она уточнила, что на микрофинансовые организации приходится всего 2% выдаваемых займов. Регулятор намерен усиливать работу в этом направлении и налаживать взаимодействие с правоохранительными органами.

"Здесь просим вашей поддержки, в том числе по блокировке сайтов, которые рекламируют деятельность таких нелегальных кредиторов", - обратилась глава ЦБ к депутатам.

Cайт kp.ru писал о возможном снижении ключевой ставки в 2019 году. Эльвира Набиуллина считает, что такой вариант приемлем, если ситуация в экономике будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом регулятора.

ИСТОЧНИК KP.RU