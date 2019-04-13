Банк России допускает снижение ключевой ставки в 2019 году

СЕГОДНЯ 18:08 2019-04-13T18:16:31+03:00

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что такой вариант возможен, если ситуация в экономике будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом регулятора

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что при развитии ситуации в российской экономике в соответствии с базовым прогнозом, возможно снижение ключевой ставки.

«Мы видим возможность смягчения [ключевой ставки] уже в этом году, не можем сказать, конкретно когда», - приводит ТАСС ее слова. При этом Набиуллина добавила, что 26 апреля на заседании совета директоров Центробанка «будут рассмотрены все факторы, исходя из чего будет приниматься решение».

Совет директоров Банка России 22 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. При этом в ЦБ РФ, как ранее писал сайт kp.ru, объяснили свое решение тем, что годовая инфляция в феврале-марте текущего года складывается ниже ожиданий регулятора.

В конце марта 2019 года в России было зафиксировано снижение процентной ставки по рублевым вкладам в десяти банках, которые имеют наибольший объем депозитов физических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU