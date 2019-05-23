На оборонном заводе "Рубин" в Балашихе произошел взрыв
На территории оборонного завода "Рубин" в Балашихе прогремел взрыв, после которого возник пожар. На настоящий пламя распространилось на площади около 100 квадратных метров.
Инцидент произошел утром в четверг, 23 мая. Согласно данным источника "КП", солнце могло нагреть магниевую стружку, которая хранилась в контейнере около цеха, и из-за высокой температуры та взорвалась.
На территории завода "Рубин" произошел хлопок магниевой стружки.
На кадрах с места ЧП видно, что до приезда пожарных сотрудники завода пытались сбить пламя самостоятельно. К настоящему моменту огонь все еще не удалось взять под контроль. О пострадавших не сообщается.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее в мае еще один взрыв прогремел на крыше новостройки в Балашихе. Предполагается, что виной тому нагревшиеся баллоны с газом. Из-за инцидента в недостроенном здании выгорела кровля на площади 40 квадратных метров. Пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU