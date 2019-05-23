На оборонном заводе "Рубин" в Балашихе произошел взрыв

СЕГОДНЯ 11:41 2019-05-23T11:47:09+03:00

Возникший после хлопка пожар распространился на площади около 100 кв. метров [видео]

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На территории оборонного завода "Рубин" в Балашихе прогремел взрыв, после которого возник пожар. На настоящий пламя распространилось на площади около 100 квадратных метров.

Инцидент произошел утром в четверг, 23 мая. Согласно данным источника "КП", солнце могло нагреть магниевую стружку, которая хранилась в контейнере около цеха, и из-за высокой температуры та взорвалась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710515" frameborder="0"></iframe> На территории завода "Рубин" произошел хлопок магниевой стружки.

На кадрах с места ЧП видно, что до приезда пожарных сотрудники завода пытались сбить пламя самостоятельно. К настоящему моменту огонь все еще не удалось взять под контроль. О пострадавших не сообщается.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в мае еще один взрыв прогремел на крыше новостройки в Балашихе. Предполагается, что виной тому нагревшиеся баллоны с газом. Из-за инцидента в недостроенном здании выгорела кровля на площади 40 квадратных метров. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU