2019-05-23T12:52:58+03:00
Политика

Путин и Лукашенко могут обсудить закупки нефти у Казахстана на саммите ЕАЭС

Ранее в Минске заявили о намерении активизировать переговоры с Нур-Султаном по поставкам сырья
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Путин и Лукашенко встретятся на саммите ЕАЭСПутин и Лукашенко встретятся на саммите ЕАЭСФото: REUTERS
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пока не имели возможности обсудить планы Минска по закупке нефти у Казахстана. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По его словам, данный вопрос может быть затронут во время встречи политиков на полях саммита Евразийского экономического союза, который состоится в Казахстане 29 мая.

"Мы надеемся, что удастся на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане на следующей неделе двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему", - цитирует РИА Новости Пескова.

Напомним, что ранее Лукашенко заявил намерении активизировать переговоры с Казахстаном относительно поставок сырья в республику. При этом поставки российской нефти на ОАО "Нафтан" также планируется увеличить в максимально короткие сроки. Об этом писал сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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