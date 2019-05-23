Путин и Лукашенко могут обсудить закупки нефти у Казахстана на саммите ЕАЭС

СЕГОДНЯ 12:51 2019-05-23T12:52:58+03:00

Ранее в Минске заявили о намерении активизировать переговоры с Нур-Султаном по поставкам сырья

Изменить размер текста: A A

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пока не имели возможности обсудить планы Минска по закупке нефти у Казахстана. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По его словам, данный вопрос может быть затронут во время встречи политиков на полях саммита Евразийского экономического союза, который состоится в Казахстане 29 мая.

"Мы надеемся, что удастся на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане на следующей неделе двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему", - цитирует РИА Новости Пескова.

Напомним, что ранее Лукашенко заявил намерении активизировать переговоры с Казахстаном относительно поставок сырья в республику. При этом поставки российской нефти на ОАО "Нафтан" также планируется увеличить в максимально короткие сроки. Об этом писал сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU