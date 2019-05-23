Путин и Лукашенко могут обсудить закупки нефти у Казахстана на саммите ЕАЭС
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пока не имели возможности обсудить планы Минска по закупке нефти у Казахстана. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
По его словам, данный вопрос может быть затронут во время встречи политиков на полях саммита Евразийского экономического союза, который состоится в Казахстане 29 мая.
"Мы надеемся, что удастся на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане на следующей неделе двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему", - цитирует РИА Новости Пескова.
Напомним, что ранее Лукашенко заявил намерении активизировать переговоры с Казахстаном относительно поставок сырья в республику. При этом поставки российской нефти на ОАО "Нафтан" также планируется увеличить в максимально короткие сроки. Об этом писал сайт kp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU