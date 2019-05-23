Аркадий Волож прокомментировал перестановки в управлении Яндекса
Генеральный директор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож прокомментировал перестановки в управлении компании. Это произошло в четверг, 23 мая, на ежегодной конференции Яндекса - YaC 2019.
"У меня ничего не изменилось. Я - генеральный директор компании Яндекс. Тигран [Худавердян] - управляющий директор группы компании Яндекс. Я есть, есть Тигран ,есть еще один человек, что называется бизнес юнитом. <...> Я, что называется, сконцентрировался на стратегическом. Все что позволяет мне работать меньше 60 часов недели называется стратегическим", - пошутил Аркадий Волож.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее руководство "Яндекса" вернуло должность управляющего директора группы компаний и назначило на нее Тиграна Худавердяна, который до настоящего момента руководитель объедением онлайн-сервисов заказа такси "Яндекс" и Uber. Освободившуюся должность в "Яндекс.Такси" займет Даниил Шулейко - бывший операционный директор.
Аркадий Волож прокомментировал перестановки в Яндексе.Олеся НОСОВА
ИСТОЧНИК KP.RU