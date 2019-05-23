2019-05-23T14:20:27+03:00
Политика

Казахстан готов поставлять свою нефть в Белоруссию

Однако перед этим соглашение должна завизировать Россия
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Казахстане заявили о готовности поставлять нефть в БелоруссиюВ Казахстане заявили о готовности поставлять нефть в БелоруссиюФото: Николай ХИЖНЯК
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Казахстан готов поставлять свою нефть в Белоруссию. Об этом сообщил посол республики в Минске Ермухамет Ертысбаев.

"Буквально вчера посол Белоруссии в Казахстане Ничкасов провёл очень интенсивные и важные переговоры с отраслевым ведомством по поставкам нефти и нефтепродуктов. Мы готовы, вообще никаких проблем нет. У нас нефти и нефтепродуктов предостаточно", - сказал дипломат.

При этом он напомнил, что сначала соглашение должно быть завизировано Россией, ведь газопровод, по которому будут осуществляться поставки сырья, проходит именно по ее территории. А поскольку все три страны являются стратегическими партнерами, значит решение будет принято наиболее приемлемое.

"На этапе становления нашего [Евразийского] союза очень важно поддерживать друг друга", - цитирует посла агентство БЕЛТА.

Сайт kp.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин пока не успел обсудить данный вопрос со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Ожидается, что тема будет затронута на саммите Евразийского экономического союза в Нур-Султане 29 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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