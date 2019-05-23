2019-05-23T14:48:38+03:00
Общество

Яндекс запустил свое телевидение

Видеоканал Мой эфир поможет пользователям смотреть только то, что им нравится
Григорий ЛЕОРДА
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Пользователи смогут мгновенно оценивать фильм или клип.Пользователи смогут мгновенно оценивать фильм или клип.
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Среди множества новинок представленных на ежегодной конференции Яндекса - YaC 2019 выделяется персональный видеоканал Мой эфир. Сервис подстраивается под интересы зрителей и предлагает каждому наиболее подходящий контент. Чтобы люди могли смотреть свой канал на большом экране, компания выпустила новое умное устройство — Яндекс.Модуль.

"Зрителям нового канала не придётся тратить время на выбор — они могут сразу включать видео, которое им подходит. Мой эфир предлагает разнообразный контент: фильмы и клипы, интервью, спортивные состязания и видео блогеров. Каждому зрителю сервис подбирает то, что ему будет интересно. Так, поклоннику остросюжетных фильмов он покажет боевик, а любителю истории — документальное кино на эту тему. При выборе контента Яндекс использует свои знания о пользователях: что они смотрят на сервисах компании, какие видео лайкают и какие темы им интересны", - отмечается в пресс-релизе компании.

Яндекс-модуль - это медиаплеер со встроенным голосовым помощником «Алиса».

Яндекс-модуль - это медиаплеер со встроенным голосовым помощником «Алиса».

Мой эфир можно смотреть в любое время дня и ночи. Для каждого пользователя сервис предложит программу на пару дней вперед. Зритель сможет оценить выбор и удалить из программы то, что ему не по нраву. Со временем рекомендации сервиса будут все точнее, система будет подстраиваться в зависимости от решений пользователя. Таким образом Яндексу удалось создать аналог ТВ, который подстраивается под потребителя контента.

Яндекс.Модуль подключается к телевизору и передаёт видео из приложения Яндекс на экран. В Модуле живёт Алиса, отдавать команды ей, как и прежде, можно голосом. Новое устройство стоит 1990 рублей.

Яндекс выпустил новое умное устройство — Яндекс.Модуль..

ИСТОЧНИК KP.RU

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