МИД Великобритании: Мэй останется на своем посту к моменту визита Трампа

СЕГОДНЯ 14:30 2019-05-23T14:30:47+03:00

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Премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй не подаст в отставку в ближайшее время и останется на своем посту к моменту государственного визита президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщил министр иностранных Великобритании дел Джереми Хант, опровергая ранее опубликованную информацию в газете The Times.

«Тереза Мэй примет его в качестве премьер-министра, и это совершенно правильно», - заявил он, комментируя вопрос с приездом главы Белого дома в Лондон.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, газета The Times в четверг, 23 мая, опубликовала информацию о том, что премьер-министр объявит о своей отставке из-за разногласий по Brexit, отметив, что она полностью потеряла контроль над ситуацией с выходом страны из ЕС. По данным агентства соответствующие решение Мэй должно быть связано с ее заявлением о возможности парламенту Британии проголосовать о повторном референдуме по Brexit, но только после поддержки соглашения с Евросоюзом.

Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU