Литва приняла резолюцию о противодействии возвращению РФ в ПАСЕ
Комитет Сейма Литвы по иностранным делам принял резолюцию о противодействии возвращению России в ПАСЕ.
- Комитет единодушно поддержал высказанное главой МИД Линасом Линкявичюсом мнение о том, что Совет Европы должен и дальше принципиально оценивать действия России, - подчеркнули в Комитете.
Ранее Комитет министров СЕ выпустил заявление. В нем говорится, что все страны Совета Европы должны иметь право на участие в Комитете министров и в Парламентской ассамблее Совета Европы, сообщает Sputnik Литва. При этом представитель МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что его страна не поддерживает данного решения.
- Решение пойти на уступки Российской Федерации создаст негативный прецедент для других государств отказаться от своих обязательств и подорвать авторитет Совета Европы как защитника прав человека, - заявлено в резолюции.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях в Киеве заявили, что не допустят возвращения России в ПАСЕ. Постпред Украины при Совете Европы заявил, что Киеву нужна "максимальная мобилизация" депутатов для принятия решения по поводу российской стороны.
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