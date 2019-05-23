2019-05-23T15:34:53+03:00
В мире

Литва приняла резолюцию о противодействии возвращению РФ в ПАСЕ

Ранее в Киеве заявили, что не допустят членства России в ведомстве
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Литва приняла резолюцию о противодействии возвращению РФ в ПАСЕЛитва приняла резолюцию о противодействии возвращению РФ в ПАСЕФото: REUTERS
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Комитет Сейма Литвы по иностранным делам принял резолюцию о противодействии возвращению России в ПАСЕ.

- Комитет единодушно поддержал высказанное главой МИД Линасом Линкявичюсом мнение о том, что Совет Европы должен и дальше принципиально оценивать действия России, - подчеркнули в Комитете.

Ранее Комитет министров СЕ выпустил заявление. В нем говорится, что все страны Совета Европы должны иметь право на участие в Комитете министров и в Парламентской ассамблее Совета Европы, сообщает Sputnik Литва. При этом представитель МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что его страна не поддерживает данного решения.

- Решение пойти на уступки Российской Федерации создаст негативный прецедент для других государств отказаться от своих обязательств и подорвать авторитет Совета Европы как защитника прав человека, - заявлено в резолюции.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях в Киеве заявили, что не допустят возвращения России в ПАСЕ. Постпред Украины при Совете Европы заявил, что Киеву нужна "максимальная мобилизация" депутатов для принятия решения по поводу российской стороны.

Картина дня: ПАСЕ лишила Россию права голоса, а депутаты предложили судить Горбачева за развал СССР.КП-ТВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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