МИД РФ требует от Британии исчерпывающей официальной информации по «делу Скрипалей»

СЕГОДНЯ 17:42 2019-05-23T17:42:53+03:00

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После информации Guardian о том, что британские следователи подозревают в причастности к «делу Скрипалей» еще нескольких лиц, Москва требует от властей Соединённого Королевства соблюдения международных правовых обязательств и предоставления исчерпывающей данных по расследования инцидента в Солсбери. Соответствующие заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия, как и прежде, решительно настроена на установление истины в произошедшем, будет продолжать требовать от властей Британии исчерпывающей официальной информации, выполнения своих международных правовых обязательств в части предоставления консульского доступа к нашим согражданам», - сказала она.

Захарова заявила, что необходим брифинг посла Британии, на котором «можно было бы ему отчитаться о прогрессе в расследовании, представить реальные факты - не картинки уровня ученика пятого класса средней школы».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 20 мая в связи с появившейся в СМИ информацией о том, что следователи Соединенного Королевства подозревают в причастности к «делу Скрипалей» еще нескольких лиц, посольство России направило в Министерство иностранных дел Великобритании новую ноту с просьбой прокомментировать поступившую информацию.

Сергей Скрипаль впервые после отравления впервые позвонил родным.

ИСТОЧНИК KP.RU