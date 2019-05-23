В Сети опубликовали трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы"

СЕГОДНЯ 20:09 2019-05-23T20:16:47+03:00

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Компания Paramount Pictures опубликовала на YouTube первый тизер-трейлер фильма «Терминатор: Тёмные судьбы».

Терминатор: Тёмные судьбы Официальный трейлер HD.

К слову, на кадрах ролика можно увидеть американскую актрису Линду Хэмилтон, известную поклонникам франшизы по роли Сары Коннор. Также в фильме принял участие и Арнольд Шварцнеггер в роли Терминатора.

Мировая премьера картины должна состояться осенью 2019 года. Режиссёром киноленты стал Тим Миллер («Дэдпул», 2016). А продюсерами выступили в том числе Джеймс Кэмерон и Дэвид Эллисон, сообщает RT.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте текущего года трейлер "Однажды в Голливуде", нового фильма Тарантино, появился в сети. Лента "Однажды в Голливуде" выйдет на экраны 26 июля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU