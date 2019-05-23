СЕГОДНЯ 21:27 2019-05-23T21:41:41+03:00

В Москве встало метро между станциями "Отрадное" и "Алтуфьево" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В туннеле застряли пассажиры двух других составов [видео]

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В Москве остановлено движение поездов на участке Серпуховско-Тимирязевской ветки метро от станции "Отрадное" до станции "Алтуфьево".

Поезда не ходят в обоих направлениях, о причинах инцидента не сообщают.

В тоннеле застряли пассажиры двух других составов. Неисправный поезд заблокировал движение.

- На станции метро "Алтуфьево" из-за механической поломки встал состав. За ним в туннеле оказались заблокированы между станциями "Бибирево" и "Алтуфьево" еще два поезда, в которых находятся пассажиры, - сообщил очевидец.

По последней информации, людей из заблокированных в тоннеле составов направят на станцию "Бибирево".

- Все пассажиры неисправного поезда покинули его, а поезд отбуксирован со станции, - сообщил источник "Интерфаксу".

Позже представители Московского метро в Twitter сообщили, что все поезда с пассажирами убрали из тоннеля. Также сообщается, что поезда возобновили свое движение по серой ветке. Интервал движения около 12 минут.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что вечером во вторник, 21 мая, сразу на двух линиях метро в Москве произошла остановка движения поездов. Речь о Большой кольцевой линии и Солнцевской. Причина: потеря напряжения в контактной рельсе между "Шелепихой" и "Полежаевской". Провести в вагонах людям пришлось около двух часов, пока не были созданы безопасные условия пересадки людей в другой поезд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710697" frameborder="0"></iframe> Высадка пассажиров на метро Владыкино.

ИСТОЧНИК KP.RU