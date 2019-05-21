Пассажир застрявшего поезда в московском метро: "Русский футбол меня максимально подготовил к внештатным ситуациям"

Сразу на двух линиях метро Московского метро вечером 21 мая произошла остановка движения поездов. Речь о Большой кольцевой линии и Солнцевской. Причина уже известна - потеря напряжения в контактной рельсе между "Шелепихой" и "Полежаевской". Именно поэтому три состава не смогли доехать до платформы и высадить пассажиров. А это больше 1000 человек. Остальные поезда уже не отправляли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710219" frameborder="0"></iframe> В московском метро застрял поезд: три станции закрыли на вход.

Провести в вагонах людям пришлось около двух часов, пока не были созданы безопасные условия пересадки людей в другой поезд. Исправный состав подогнали вплотную к застрявшему поезду, открыли боковые двери вагонов. Люди шли друг за другом из одного поезда в другой. Состав довозил их до ближайшей станции метро "Хорошевская". Так перевезли людей из первого поезда, потом второго и третьего.

Паники не было

- Все пассажиры из остановленных в тоннеле поездов вывезены на станцию. Службы метрополитена продолжают работу по восстановлению движения на участке линии, - рассказали в Московском метро.

Провести в вагонах людям пришлось около двух часов

В соцсетях в это время появилось много информации. О том, что люди остались на два часа без света и воздуха, что старикам стало плохо, что началось задымление. Однако подтверждения этой информации нет. Все эти часы ожидания у людей был в вагонах свет и воздух. А когда к месту ЧП прибыл поезд, то людям в вагонах сообщили по громкой связи "Поезд дальше не пойдет. Просьба выйти из вагона. Выход из тоннеля будет производиться по ходу поезда. Будьте внимательны при следовании по путям".

Люди шли друг за другом из одного поезда в другой

- Простояли несколько часов. В итоге мы доехали до "Хорошевской". Врачи встречали, - рассказала Августина, пассажирка метро.

Пассажиры метро писали в соцсетях, что в вагонах было душновато и хотелось пить. Кто-то шутил, что за два часа пешком бы дошел домой.

- По итогам сидения в метро. Осознал, что походы на русский футбол меня максимально подготовили к внештатным ситуациям, - написал Дмитрий в соцсетях.

Поезд встал в перегоне перед "Хорошевской"

Позже Дмитрий рассказал "Комсомольской правде", как он ехал домой до "Савеловской".

- Поезд встал в перегоне перед "Хорошевской". В 18.38 написал сообщение, что встали в перегоне, стояли уже минут пять. В 20.18 сообщили об эвакуации, в 20.39 был на платформе на "Хорошевской". Коллега ехала во втором поезде - вышла в 21.16, - рассказывает москвич Дмитрий. - На станции не было врачей, либо их было мало. Мне помощь не нужна была, но два часа в закрытом вагоне, возможно, другим и нужна была. Организации ноль, никто не координировал людей, не предлагал помощь, не подсказывал альтернативные маршруты.

- Какая была обстановка в поезде? Душно? - спрашиваю.

- Нам удалось открыть окно, в целом было нормально, конкретно в нашем вагоне. В других была разная ситуация, во многом зависело от окон, удалось ли их открыть.

- Никто не паниковал?

- Нет. У нас было нормально и ничего экстраординарного не происходило. Все организовано перешли в поезд, шутили, подбадривали друг друга. Очень долго только все. Мы обсуждали, что можно было бы пустить людей по рельсам.

В итоге все пассажири доехали до "Хорошевской"

- Они же под напряжением.

- Оно отключается.

- А как вас пересаживали?

- Открывали по одному вагону, и вереницей шли в голову поезда через кабину. Там сотрудники помогали перейти в поезд, я последний оказался в первой партии.

- Как в итоге добрались домой?

- На МЦК. Информации было ноль. Ни про автобусы, ни про метро, ни про МЦК. Только полицейские в мегафон сообщают, что станция "Хорошевская" работает только на выход. Роста цен на такси не увидел, кстати. Смотрел по агрегаторам.

- Завтра как на работу будете добираться?

- На метро, я не вижу здесь особой проблемы, просто хотелось бы, чтобы в экстренных ситуациях была более оперативная реакция со стороны различных служб. Ну и однозначно повезло, что это одна из самых свободных веток метро. На самом деле, в интернете перебарщивают, истерик я не видел, паники тоже. В основном люди из "Москва Сити" ехали.

Как позже рассказали в Московском метро, никто из пассажиров за медицинской помощью не обращался.

Людей, которые оплатили проезд и хотели воспользоваться метро, оповещали, что поезда временно не ходят. Однако люди не хотели покидать платформы и ожидали. В это же время на вход закрыли сначала три станции, а именно "Савеловскую", "Петровский парк" и "Шелепиху", а позже и остальные.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710226" frameborder="0"></iframe> Пассажиров эвакуировали из остановившегося состава в метро.

КСТАТИ

Последние данные по движению поездов:

- движение поездов на Большой кольцевой линии возобновлено. Поезда ходят челночно на двух участках кольца. Все станции Большой кольцевой, кроме "Делового центра", открыты для пассажиров;

- сейчас движение идет на участках "Шелепиха" - "ЦСКА" и "ЦСКА" - "Савеловская". Пока поезда между этими станциями следуют с увеличенными интервалами челночно;

- нет движения только на вилочном участке - нельзя доехать со станции "Шелепиха" до станции "Парк Победы" и с "Шелепихи" до "Делового центра".

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В московском метро продолжают устранять последствия остановки поезда на Большой кольцевой линии. Движение остановилось 21 мая около 19.00, временно закрыли на вход три станции, а именно "Савеловскую", "Петровский парк" и "Шелепиху". Сейчас нет движения от станции "Парк Победы" до станции "Савеловская" (подробности).

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