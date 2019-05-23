2019-05-23T22:27:36+03:00
Политика

В российском посольстве прокомментировали обвинения со стороны Британии в кибератаках

Ранее в британском МИД заявили о намерении РФ "подорвать критическую инфраструктуру"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В российском посольстве прокомментировали обвинения со стороны Британии в кибератакахВ российском посольстве прокомментировали обвинения со стороны Британии в кибератакахФото: REUTERS
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Пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании заявил, что кибератаки, о которых говорят в Британии, являются не реально существующей проблемой, а одним из поводов для нагнетания антироссийских настроений.

Он также подчеркнул, что Россия неоднократно на различных уровнях предлагала британским коллегам взаимодействие по проблематике киберугроз.

- Российские кибератаки являются для британских властей не реально существующей проблемой, которую надо решать, а одним из поводов нагнетания антироссийских настроений, в том числе в международном масштабе, - отметил пресс-секретарь.

Напомним, ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант в очередной раз обвинил Россию в проведении кибератак. Он также заявил о намерении РФ "подорвать критическую инфраструктуру" и "менять результаты выборов" во многих странах, отвечает "РИА-Новости".

- Такие заявления вызывают не только сожаление, но и серьезное беспокойство. Обязательства союзников по статье пятой Вашингтонского договора – не та тема, вокруг которой уместно зарабатывать политические очки, - подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Захарова рассказала, зачем Лондон обвиняет Москву в кибератаках. Так, по мнению дипломата, Британия создает среди своих граждан одобрительное восприятие готовящегося интернет-нападения на Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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