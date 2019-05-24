По обвинениям США Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 01:27 2019-05-24T01:29:04+03:00

Джулиана Ассанжа в Британии приговорили к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог Фото: REUTERS

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В общей сложности основателю специализирующейся на громких разоблачениях организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу грозит до 175 лет американской тюрьмы. Если, конечно, суд признает его виновным по всем эпизодам «преступной деятельности».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в четверг, 23 мая, генпрокуратура США заочно выдвинул против него обвинения еще по 17 пунктам. В частности, власти Штатов обвиняют Ассанжа в шпионаже, публикациях секретной информации, а также в сговоре с целью компьютерного взлома.

В заявлении Минюста уточняется, что если австралийца признают виновным, то максимальное наказание по каждому пункту – десять лет лишения свободы, исключение составляет лишь «заговор с целью компьютерного взлома», за что американское законодательство предусматривает максимальный срок в пять лет.

Отмечается, что «фактические приговоры за федеральные преступления, как правило, меньше, чем максимальные наказания», передает РИА Новости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703775" frameborder="0"></iframe> 4 предательства в жизни Ассанжа.В жизни Джулиана Ассанжа что-то явно пошло не так. Семь лет в посольстве Эквадора, теперь тюрьма, а на горизонте - смертная казнь. Но кто такой этот Ассанж? Герой? Или все-таки террорист?

ИСТОЧНИК KP.RU