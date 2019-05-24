2019-05-24T01:29:04+03:00
Политика

По обвинениям США Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы

Ранее американский Минюст заочно выдвинул против основателя WikiLeaks обвинения еще по 17 пунктам
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Джулиана Ассанжа в Британии приговорили к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залогДжулиана Ассанжа в Британии приговорили к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залогФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В общей сложности основателю специализирующейся на громких разоблачениях организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу грозит до 175 лет американской тюрьмы. Если, конечно, суд признает его виновным по всем эпизодам «преступной деятельности».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в четверг, 23 мая, генпрокуратура США заочно выдвинул против него обвинения еще по 17 пунктам. В частности, власти Штатов обвиняют Ассанжа в шпионаже, публикациях секретной информации, а также в сговоре с целью компьютерного взлома.

В заявлении Минюста уточняется, что если австралийца признают виновным, то максимальное наказание по каждому пункту – десять лет лишения свободы, исключение составляет лишь «заговор с целью компьютерного взлома», за что американское законодательство предусматривает максимальный срок в пять лет.

Отмечается, что «фактические приговоры за федеральные преступления, как правило, меньше, чем максимальные наказания», передает РИА Новости.

4 предательства в жизни Ассанжа.В жизни Джулиана Ассанжа что-то явно пошло не так. Семь лет в посольстве Эквадора, теперь тюрьма, а на горизонте - смертная казнь. Но кто такой этот Ассанж? Герой? Или все-таки террорист?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Джулиан Ассанж и WikiLeaks»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тимошенко: Предложенный Зеленским референдум о переговорах с Россией «недопустим»
Трамп: Возможно, Huawei будет включена в торговую сделку с Китаем
В администрации Зеленского высказались о петиции с требованием его отставки
Глава МИД Ирана: США своими санкциями угрожают мировому порядку
Власти США предъявили Ассанжу обвинения еще по 17 пунктам
Рогозин рассказал, когда «Роскосмос» планирует отправить космонавтов на Луну
В МИД РФ прокомментировали причину отказа в визе Виктории Нуланд
В российском посольстве прокомментировали обвинения со стороны Британии в кибератаках
В Москве встало метро между станциями "Отрадное" и "Алтуфьево"
Россия заключила контракт на отправку в Республику Конго военных специалистов
Захарова высказала недовольство по поводу запрета на исполнение "Темной ночи" в Гданьске
В Москве задержали криминального авторитета, которого подозревают в покушении на главу Волгоградской области
В Сети опубликовали трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы"
Филарет заявил, что отказывается выполнять условия томоса об автокефалии
Помпео: проблемы США в отношениях с Ираном не влияют на рынок нефти
Для россиян стали безвизовыми поездки во все 12 государств Южной Африки
Рядом с Новой Каледонией зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6
Легенде советской кинологии поставят надгробный памятник
Пушков усомнился в готовности Зеленского быть украинским президентом
В МВФ сообщили, что возобновят обсуждение сотрудничества с новым составом Верховной рады
В Лондоне закрыли правительственную улицу из-за подозрительного предмета
Суд продлил арест Абызова на два месяца
МИД РФ требует от Британии исчерпывающей официальной информации по «делу Скрипалей»
Захарова заявила о о необходимости соблюдать суверенитет Сирии
Больше 400 сотрудников МВД РФ погибли в прошлом году