2019-05-23T23:49:39+03:00
В мире

Власти США предъявили Ассанжу обвинения еще по 17 пунктам

Ранее Лондон предложил Вашингтону юридически обосновать запрос на экстрадицию основателя WikiLeaks в Штаты
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Джулиана Ассанжа приговорили к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залогДжулиана Ассанжа приговорили к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залогФото: REUTERS
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Американские власти предъявили арестованному в Великобритании основателю скандально известной организации WikiLeak Джулиану Ассанжу новые обвинения еще по 17 пунктам, передает Dow Jones со ссылкой на Минюст США. В частности, в Штатах обвиняют Ассанжа в шпионаже, а также в сговоре с целью компьютерного взлома.

Как писал сайт kp.ru, ранее 1 мая суд Лондона приговорил основателя WikiLeaks к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения. Кроме того, британские власти предложили Соединенным Штатам юридически обосновать запрос на его экстрадицию.

Напомним, в апреле Эквадор отказал Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища, и британская полиция задержала его прямо в здании дипмиссии, где тот скрывался от американских властей, после чего журналиста арестовали.

Джулиан Ассанж с 2012 года жил на территории посольства Эквадора в Лондоне и находился под защитой эквадорских властей. Его экстрадиции почти семь лет лет безуспешно добивались Соединенные Штаты и Швеция, где австралийского хакера обвиняют в изнасиловании, сексуальных домогательствах и «незаконном принуждении». 13 мая шведский прокурор сообщил о намерении возобновить дело в отношении Ассанжа.

4 предательства в жизни Ассанжа.В жизни Джулиана Ассанжа что-то явно пошло не так. Семь лет в посольстве Эквадора, теперь тюрьма, а на горизонте - смертная казнь. Но кто такой этот Ассанж? Герой? Или все-таки террорист?

ИСТОЧНИК KP.RU

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