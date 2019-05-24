Полеты самолетов Boeing 737 MAX в США могут возобновиться в июне

СЕГОДНЯ 03:21 2019-05-24T03:32:45+03:00

Эксплуатацию Boeing 737 могут сначала разрешить в США, а потом и в других странах Фото: REUTERS

По мнению эксперта, американские авиационные власти сначала разрешат эксплуатацию этих лайнеров внутри страны, чтобы «подать сигнал» остальным

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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) может разрешить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX на территории Соединенных Штатов уже к концу июня, сообщает агентство Reuters.

Эксперт по вопросам безопасности полетов Джордж Фергюсон считает, что, «учитывая существующую в других странах озабоченность по поводу эксплуатации этих лайнеров», для FAA важно продемонстрировать зарубежным коллегам, «что этот самолет безопасен, и что компания Boeing делает все возможное для этого». Поэтому, по мнению специалиста, американские авиационные власти сначала разрешат эксплуатацию Boeing 737 MAX внутри страны, чтобы «подать сигнал» остальным.

«Чем дольше сохраняется запрет на полеты, тем труднее будет вернуться к эксплуатации самолетов этого типа. Boeing тратит очень большие деньги, собирая самолеты, которые не может передать заказчикам», - отметил Фергюсон в интервью агентству Bloomberg.

Напомним, как писал сайт kp.ru, после двух крушений лайнеров Boeing 737 MAX 8 в Индонезии и Эфиопии полеты самолетов этой модели запретили практически по всему миру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697213" frameborder="0"></iframe> Boeing 737 MAX: что с ним не так, причины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU