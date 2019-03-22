2019-03-22T04:54:37+03:00
В мире

Boeing установит на 737 MAX сигнализацию неисправности системы

Специалисты считают, что причиной авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии стал именно сбой в работе датчиков системы MCAS
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Самолет Boeing 737 MAX на подлете к аэропорту в ВашингтонеСамолет Boeing 737 MAX на подлете к аэропорту в ВашингтонеФото: REUTERS
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Американская корпорация Boeing решила на всех своих самолетах 737 MAX в обязательном порядке устанавливать сигнализацию неисправности датчиков системы MCAS («Увеличение характеристик системы маневрирования»).

Дело в том, что специалисты пришли к выводу, что причиной крушения лайнеров этой модели в Индонезии и Эфиопии стала именно неисправность таких датчиков. Ранее сигнализация, информирующая пилотов о сбое в работе этих устройств устанавливалась на самолетах по желанию заказчика за отдельную плату, просто в качестве дополнительной опции.

Система MCAS понадобилась из-за особенностей конструкции нового Boeing: у 737 MAX двигатели чуть большего диаметра и большей мощности, чем на его предшественнике 737-800 NG, поэтому их пришлось вынести вперед и немного поднять. В связи с этим лайнеры новой модели стали иначе вести себя во время полета – «задирать нос», передает Интерфакс.

Напомним, 10 марта вылетевший из Аддис-Абебы в Найроби Boeing-737 MAX-800 рухнул на землю в районе вулкана Бишофту недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек – 149 пассажиров и восемь членов экипажа – из 33 разных стран. Никто не выжил.

Среди погибших – трое россиян: Екатерина и Александр Поляковы, а также Сергей Вяликов.

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В воскресенье 10 марта, едва вылетев из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби, рухнул один из самых современных лайнеров американской корпорации «Боинг».

Это уже второе ЧП с Боингом-737 MAX-800. 29 октября 2018 года в Индонезии через 13 минут после взлета рухнул точно такой же лайнер, погибли 189 человек. Авиаэксперты считают, что обе катастрофы - очень похожи. А в Интернете появились конспирологические версии: американцы специально отправляют на рынки стран третьего мира новые лайнеры, чтобы испытать их (подробности).

Boeing 737 MAX: что с ним не так, причины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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