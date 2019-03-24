2019-03-24T08:34:36+03:00
В мире

Американские власти одобрили обновления к программному обеспечению Boeing 737 MAX

По данным издания Wall Street Journal, новая программа позволяет автоматически опустить носовую часть самолета только один раз на 10 секунд при угрозе крена или потери высоты
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Лайнер Boeing 737 MAXЛайнер Boeing 737 MAXФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Федеральная авиационная администрация США (FAA) вынесла предварительный вердикт об одобрении программного обеспечения самолета Boeing 737 MAX. Новая система позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание лайнера на крыло.

Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, специалисты Boeing внесли изменения в систему предотвращения заваливания самолета на одну сторону. Новая версия программного обеспечения в случае подобного маневр не подавляет остальное оборудование в рубке самолета и не реагирует на ложные показания одного или двух датчиков. Автоматическое опускание носовой части самолета производится только один раз и на 10 секунд исключительно при угрозе крена или резкой потери высоты.

По данным издания, FAA также одобрила изменения в программе подготовки летчиков самолетов данной серии, внесенных в связи с катастрофой лайнера индонезийской авиакомпании Lion Air. Завершить испытания нового программного обеспечения, в свою очередь, планируется через несколько недель.

Ранее FAA распорядилось о запрете полетов Boeing 737 MAX над территорией США в связи с авиакатастрофой в Эфиопии. По этой же причине многие авиакомпании мира временно отказались от использования подобных лайнеров; аналогичный запрет был принят и Росавиацией.

Boeing 737 MAX: что с ним не так, причины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Таиланде начались выборы в парламент страны
Число жертв вооруженного нападения в Мали выросло до 134 человек
Порошенко призвали покаяться перед украинцами
Больные раком мозга рассказали о симптомах, которые они игнорировали
Мадуро обвинил Гуайдо в подготовке покушения на него
Япония планирует приобрести американские конвертопланы для проведения операций за рубежом
"Старики-разбойники" ограбили два банка в Барселоне и планировали налет в Мадриде
Правительство Венесуэлы заявило о краже $30 млрд со счетов страны
Россию признали энергетической сверхдержавой
Пушков назвал результаты расследования Мюллера "дохлым мышонком"
The Prodigy пригласили фанатов группы на похороны Кита Флинта
Появилось видео с борта парома, терпящего бедствие у берегов Норвегии
Синоптики пообещали в Москве мощный снегопад 26 и 27 марта
Британское правительство будет добиваться отставки Мэй
Трамп радуется завершению расследования Мюллера
У берегов Норвегии заглохло и потерпело крушение еще одно судно
Посольство РФ уточнило число россиян на борту Viking Sky
Тревогу цунами объявили в шести провинциях Таиланда
Более 20 человек отравились газом в Сирии после атаки боевиков