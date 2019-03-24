Американские власти одобрили обновления к программному обеспечению Boeing 737 MAX

СЕГОДНЯ 08:34 2019-03-24T08:34:36+03:00

По данным издания Wall Street Journal, новая программа позволяет автоматически опустить носовую часть самолета только один раз на 10 секунд при угрозе крена или потери высоты

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Федеральная авиационная администрация США (FAA) вынесла предварительный вердикт об одобрении программного обеспечения самолета Boeing 737 MAX. Новая система позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание лайнера на крыло.

Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, специалисты Boeing внесли изменения в систему предотвращения заваливания самолета на одну сторону. Новая версия программного обеспечения в случае подобного маневр не подавляет остальное оборудование в рубке самолета и не реагирует на ложные показания одного или двух датчиков. Автоматическое опускание носовой части самолета производится только один раз и на 10 секунд исключительно при угрозе крена или резкой потери высоты.

По данным издания, FAA также одобрила изменения в программе подготовки летчиков самолетов данной серии, внесенных в связи с катастрофой лайнера индонезийской авиакомпании Lion Air. Завершить испытания нового программного обеспечения, в свою очередь, планируется через несколько недель.

Ранее FAA распорядилось о запрете полетов Boeing 737 MAX над территорией США в связи с авиакатастрофой в Эфиопии. По этой же причине многие авиакомпании мира временно отказались от использования подобных лайнеров; аналогичный запрет был принят и Росавиацией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697213" frameborder="0"></iframe> Boeing 737 MAX: что с ним не так, причины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU