Погода в Москве на 24 мая 2019 года: ожидается теплая погода и без осадков

СЕГОДНЯ 07:25 2019-05-24T07:25:39+03:00

Погода в Москве на 24 мая 2019 года: осадков не ожидается Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 24 мая 2019 года

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Погода в Москве на 24 мая 2019 года будет с переменной облачностью и без осадков. Температура воздуха днем прогреется до плюс 19 -21 градуса, ночью столбики термометров опустятся до 8-10 градусов выше ноля.

В течение пятницы ветер северо-восточного и восточного направлений буде дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба, передает сайт Гидрометцентра.

В Московском регионе днем в пятницу ожидается северо-восточный и восточный ветер скоростью до 10 метров в секунду. Температура будет колебаться от 16 до 21 градуса тепла, в ночные часы столбики термометров не опустятся ниже 5 градусов.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, практически вся прошлая неделя была довольно дождливой и ветряной

ИСТОЧНИК KP.RU