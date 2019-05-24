Вайнштейн предложил жертвам откуп в 44 млн долларов

СЕГОДНЯ 09:26 2019-05-24T09:26:58+03:00

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Американский продюсер Харви Вайнштейн хочет выплатить своим жертвам и адвокатам 44 миллиона долларов. Женщинам, терпевшим домогательства с его стороны, должно уйти 30 миллионов. Остальные деньги могут получить подчиненные продюсера в качестве судебных издержек. Об этом со ссылкой на адвокатов пишет The Wall Street Journal.

Напомним, в 2017 году ряд голливудских звезд обвинил известного продюсера в харассменте. Среди тех, кто почувствовал не себе неприятное внимание, были Сальма Хайек и Анджелина Джоли. За месяцы расследований Вайнштейна в домогательствах обвинили десятки актрис. В Голливуде полыхнул самый громкий сексуальный скандал за весь XXI век.

На оскароносного продюсера обрушилась лавина обвинений, критики и прочих неприятностей: его выгнали с работы, исключили из рядов Киноакадемии, от него ушла жена, правоохранительные органы начали разбирательство случаев. К слову, после всего случившегося мужчина признал себя виновным в изнасиловании в 2006 году. Дело об этом будут разбирать в июне.

Харви Вайнштейн арестован по обвинению в сексуальных домогательствах.Скандально известного продюсера заключили под стражу

ИСТОЧНИК KP.RU