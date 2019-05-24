2019-05-24T11:30:13+03:00
Экономика

Греф: Сбербанк с 25 мая снижает ставки по ипотеке

Глава банка отметил, что ожидает продолжения данной тенденции
Марина ВЕНЦОВА
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Глава Сбербанка Герман ГрефГлава Сбербанка Герман ГрефФото: Тимур ХАНОВ
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Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что банк с 25 мая снижает ставки по ипотеке.

"С завтрашнего дня мы снижаем ставки по ипотеке на 0,3-0,6 процентных пунктов", - сказал он на годовом собрании акционеров в пятницу, 25 мая. По мнению Грефа, на рынке в целом ожидается тренд на снижение ипотечных ставок.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 14 января 2019 года Сбербанк России был вынужден повысить ставки по ипотеке на один процентный пункт. С того момента базовая ставка ипотечных кредитов стала начинаться от 10,8%, для зарплатных клиентов - от 10,5%, а для граждан, отказавшихся от подтверждения дохода - от 11,1%. Изменения при этом не коснулись лишь программ "Военной ипотеки" и "Ипотеки с господдержкой для семей с детьми".

Представители Сбербанка тогда заявили, что вынуждены были внести изменения в рамках адаптации к текущим рыночным условиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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