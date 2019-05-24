Меркель обсудила Минские соглашения с Зеленским
Канцлер Германии Ангела Меркель поговорила по телефону с лидером незалежной Владимиром Зеленским и сообщила о заинтересованности тесного сотрудничества, а также поддержки украинских реформ и суверенитета страны. Об этом сообщили на сайте правительства ФРГ.
«Канцлер подчеркнула, что федеральное правительство будет и в будущем активно поддерживать Украину на пути реформ и в ее праве на суверенитет и территориальную целостность», - сказано в опубликованном заявление, где также сообщается о том, что Меркель отметила «тесные отношения» между двумя странами.
Как сообщается, в телефонном разговоре украинский лидер «проявил заинтересованность в прогрессе в рамках нормандского формата».
Меркель еще раз поздравила Зеленского с победой на президентских выборах. Напомним, Меркель одна из первых направила поздравления лидеру незалежной в связи со вступлением в должность президента Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU