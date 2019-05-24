Меркель обсудила Минские соглашения с Зеленским

СЕГОДНЯ 12:47 2019-05-24T12:47:41+03:00

Во телефонном разговоре с президентом Украины канцлер Германии заявила о поддержке украинских реформ

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Канцлер Германии Ангела Меркель поговорила по телефону с лидером незалежной Владимиром Зеленским и сообщила о заинтересованности тесного сотрудничества, а также поддержки украинских реформ и суверенитета страны. Об этом сообщили на сайте правительства ФРГ.

«Канцлер подчеркнула, что федеральное правительство будет и в будущем активно поддерживать Украину на пути реформ и в ее праве на суверенитет и территориальную целостность», - сказано в опубликованном заявление, где также сообщается о том, что Меркель отметила «тесные отношения» между двумя странами.

Как сообщается, в телефонном разговоре украинский лидер «проявил заинтересованность в прогрессе в рамках нормандского формата».

Меркель еще раз поздравила Зеленского с победой на президентских выборах. Напомним, Меркель одна из первых направила поздравления лидеру незалежной в связи со вступлением в должность президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU