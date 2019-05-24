Курс евро снизился до 72,28 рубля

СЕГОДНЯ 13:09 2019-05-24T13:09:44+03:00

Рубль укрепился по отношению к доллару и евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рассказываем о курсах евро и доллара на 24 мая 2019

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Официальный курс евро к рублю, по данным Московской биржи в пятницу, 24 мая, потерял в цене 24 копейки. Стоимость европейской валюты составила 72,28 рубля.

По отношению к доллару рубль также укрепился. Американская валюта подешевела на 25 копеек и торгуется за 64,61 рубля.

На открытии торгов в пятницу, 24 мая, индекс Московской биржи увеличился относительно показателей сессии четверга, 23 мая, на 0,5%, до уровня в 2631,79 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,28% до1278,97 пункта.

Напомним, в начале недели, на вторник, 21 мая, курс евро снизился, потеряв в цене 28,33 копейки, и продавался за 71,96 рубля. Американец тогда также потерял по отношению к рублю. Подешевев на 14,39 копейки, американская валюта торговалась за 64,49 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU