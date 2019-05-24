СЕГОДНЯ 13:40 2019-05-24T13:40:02+03:00

Кремль: Москва не против саммита в «Нормандском формате» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского президента сообщил, что Россия не готова к переговорам с Германией, Францией и Украиной без четкой позиции Киева [видео]

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Москва не против саммита в Нормандском формате и рассматривает возможность проведения переговоров, но требует подготовки и формирования Киевом своей позиции и команды, поскольку не является сторонником «встречи ради встречи». Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эти вопросы рассматриваются», - ответил представитель Кремля на вопрос о возможности встречи в Нормандском формате.

«Вместе с тем такая встреча требует подготовки и требует завершения всех процессов, связанных с формированием соответствующей команды на Украине», - добавил Песков, подчеркнув, что «никто не является сторонником встречи ради встречи».

Ранее, на сайте правительства ФРГ сообщили, что в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель лидер Украины Владимир Зеленский «проявил заинтересованность в прогрессе в рамках нормандского формата»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/614912" frameborder="0"></iframe> Разговор в "нормандском формате" Путина, Меркель, Макрона и Порошенко длился почти три часа.

ИСТОЧНИК KP.RU