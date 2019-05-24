Кремль: Москва не против саммита в Нормандском формате
Москва не против саммита в Нормандском формате и рассматривает возможность проведения переговоров, но требует подготовки и формирования Киевом своей позиции и команды, поскольку не является сторонником «встречи ради встречи». Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Эти вопросы рассматриваются», - ответил представитель Кремля на вопрос о возможности встречи в Нормандском формате.
«Вместе с тем такая встреча требует подготовки и требует завершения всех процессов, связанных с формированием соответствующей команды на Украине», - добавил Песков, подчеркнув, что «никто не является сторонником встречи ради встречи».
Ранее, на сайте правительства ФРГ сообщили, что в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель лидер Украины Владимир Зеленский «проявил заинтересованность в прогрессе в рамках нормандского формата»
Разговор в "нормандском формате" Путина, Меркель, Макрона и Порошенко длился почти три часа.
ИСТОЧНИК KP.RU