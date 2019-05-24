Сбербанк прокомментировал ситуацию с мошенничеством через терминалы

СЕГОДНЯ 13:52 2019-05-24T13:52:51+03:00

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Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что банк не считает новую схему хищения средств в банкоматах, когда мошенник, не вставляя карту в терминал, выбирает операцию, но не завершает ее, а со следующего в очереди клиента списываются эти средства, уязвимостью банкоматов. По его словам, такая ситуация возникает в связи с непониманием клиентов при совершении операций.

"Нет никакой уязвимости. Проблемы никакой не было. <…> Это точно не кибератака и не кибермошенничество», - приводит его слова Интерфакс. По словам Кузнецова, было зафиксировано всего несколько подобных случаев, и как сами признают клиенты, ситуация возникала по их невнимательности.

Представитель Сбербанка добавил, что банком предприняты меры по предотвращению случаев подобных мошеннических схем.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, клиенты Сбербанка пожаловались на кражу их средств во время операций с использованием информационно-платежных терминалов компании. Как уточнили сотрудники правоохранительных органов, мошенники стали использовать эту схему еще год назад, но за последние две недели случаи обращения в полицию по этому поводу участились.

ИСТОЧНИК KP.RU