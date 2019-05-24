2019-05-24T14:10:24+03:00
В мире

Ракетный эсминец ВМС США вошел в Персидский залив

Ранее в Вашингтоне заявили, что американские военные корабли не допустят перекрытия Ормузского пролива
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Ракетный эсминец ВМС США MasonРакетный эсминец ВМС США MasonФото: REUTERS
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На фоне растущей напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном, В пятницу, 24 мая, ракетный эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов Mason вошел в Персидский залив. Об этом сообщила пресс-служба Военно-морского института США.

«Mason не столкнулся с какими-либо опасными действиями на море со стороны других вооруженных сил в этом районе», - говорится в заявление пресс-службы.

Напомним, ранее Вашингтон заявил, что в ближайшее время Военно-морские силы Соединенных Штатов значительно усилят военное присутствие в Персидском заливе. Тогда адмирал ВМС США Джонатан Гринерт заявил, что дислоцированный в заливе Пятый флот будет усилен четырьмя минными тральщиками, таким же количеством вертолетов CH-53 Sea Stallion, способным обнаруживать мины, а также роботами, способными обезвреживать мины под водой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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