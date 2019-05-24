МВФ прогнозирует сохранение темпов роста ВВП России в текущем году

СЕГОДНЯ 14:50 2019-05-24T14:50:32+03:00

Последние три года, как отметили в фонде, ВВП страны составлял в среднем 1,4 процента

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Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует сохранение темпа роста валового внутреннего продукта (ВВП) России на уровне 1,4% в 2019 году.

"В последние три года рост ВВП составлял в среднем 1,4%, и прогнозируется сохранение подобных темпов роста в 2019 году", - говорится в материалах заключительного завершения миссии сотрудников МВФ текущего года в РФ.

В фонде отметили, что государственные инвестиции в национальные проекты вместе с пенсионными изменениями повысят потенциальный рост ВВП России на 0,1-0,5 процентных пунктов. Потенциал повышения темпов экономического роста страны, как отметили в МВФ, будет зависеть от глубины и масштабности реформ, которые направлены на усиление конкуренции и снижение роли государства, передает ТАСС.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, по итогам первого квартала 2019 года ВВП России в натуральном выражении вырос на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU