Премьер Украины Гройсман передал заявление об отставке в Раду
В пятницу, 23 мая, в Верховной Раде было принято заявление об премьера Украины. Владимир Гройсман намерен оставить свой пост.
"Заявление Гройсмана об отставке зарегистрировано в Верховной Раде 23 мая", - сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы аппарата Верховной рады Ирина Кармелюк.
Напомним, после своей инаугурации новый президент Украины Владимир Зеленский призвал членов правительства сложить с себя полномочия.
Несколько дней назад пресс-секретарь премьер-министра Украины Василий Рябчук разместил на своей странице в Facebook заявление об отставке Владимира Гройсмана.
"Согласно части второй статьи 115 конституции Украины прошу принять мою отставку с поста премьер-министра Украины", - говорится в заявлении премьера на адрес Верховной рады.
Документ подписан главой правительства и датирован 20 мая. В подписи к фото Рябчук заявил, что Гройсман "не держится за свое кресло".
Заявление об отставке Владимира Гройсмана. Фото: Василий Рябчук/Facebook.
ИСТОЧНИК KP.RU