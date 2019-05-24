Премьер Украины Гройсман передал заявление об отставке в Раду

СЕГОДНЯ 16:09 2019-05-24T16:09:05+03:00

Пока еще премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Фото: REUTERS

Пресс-секретарь чиновника отметил, что политик "не держится за свое кресло"

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В пятницу, 23 мая, в Верховной Раде было принято заявление об премьера Украины. Владимир Гройсман намерен оставить свой пост.

"Заявление Гройсмана об отставке зарегистрировано в Верховной Раде 23 мая", - сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы аппарата Верховной рады Ирина Кармелюк.

Напомним, после своей инаугурации новый президент Украины Владимир Зеленский призвал членов правительства сложить с себя полномочия.

Несколько дней назад пресс-секретарь премьер-министра Украины Василий Рябчук разместил на своей странице в Facebook заявление об отставке Владимира Гройсмана.

"Согласно части второй статьи 115 конституции Украины прошу принять мою отставку с поста премьер-министра Украины", - говорится в заявлении премьера на адрес Верховной рады.

Документ подписан главой правительства и датирован 20 мая. В подписи к фото Рябчук заявил, что Гройсман "не держится за свое кресло".

Заявление об отставке Владимира Гройсмана. Фото: Василий Рябчук/Facebook.

ИСТОЧНИК KP.RU