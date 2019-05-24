Глава Генштаба ВСУ считает, что Украина потеряла Крым еще до 2014 года

СЕГОДНЯ 16:25 2019-05-24T16:28:44+03:00

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Новый глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак считает, что Крым перестал быть частью незалежной задолго до событий 2014 года. На такие мысли генерала натолкнула его поездка на полуостров.

Он рассказал, что однажды взял путевку в военный санаторий в Алупке и был "шокирован" увиденным в городе. Потрясение якобы было таким, что Хомчак пообещал себе больше никогда не отдыхать в Крыму.

"Это был плохой остаток Советского Союза... Я себе задавал вопрос, я в Украине? Я не понимал, где нахожусь. <...> Так что захват Крыма начался гораздо раньше", - сказал новый глава Генштаба в интервью агентству УНИАН.

При этом он добавил, что для начала украинским властям предстоит завоевать умы жителей полуострова.

Сайт kp.ru писал о том, что Хомчак был назначен на пост главы Генштаба ВСУ всего несколько дней назад. Соответствующий указ подписал новый президент Украины Владимир Зеленский после того, как уволил предыдущего начальника Виктора Муженко.

ИСТОЧНИК KP.RU