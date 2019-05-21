2019-05-21T19:15:44+03:00
В мире

Зеленский отправил в отставку начальника Генштаба Вооруженных сил Украины

Виктор Муженко занимал эту должность с 2014 года
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктора Муженко. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Место Муженко займет генерал-лейтенант Руслан Хомчак. "Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака на должность начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Соответствующий указ глава государства подписал сегодня, 21 мая", - говорится в заявлении.

Виктор Муженко занимал должность главы Генштаба ВСУ с 2014 года. Следственный комитет России ранее возбудил против него и ряда других представителей руководства украинской армии уголовное дело по факту применения запрещенных средств и методов ведения войны.

Ранее на этой неделе заявление об отставке подал министр обороны Украины Степан Полторак. Тем не менее, после разговора с Зеленским он заявил, что продолжит занимать свой пост до тех пор, пока Верховная рада не примет решение об его отставке.

Владимир Зеленский принимает присягу президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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